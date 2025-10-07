У Києві працює ППО, над містом зафіксовано ворожі дрони

Удари РФ по Україні 7 жовтня

Нагадаємо, що вчора з вечора росіяни запускали ударні дрони. Сигнал тривоги оголошувався у низці східних та північних областей України.

Вранці стало відомо, що окупанти безпілотниками вдарили по Сумській громаді, частина міста має перебої з електропостачанням.

Також повідомлялось про серію вибухів у Харкові, Полтавській області, а також на Дніпропетровщині.

За даними Генштабу, за минулу добу російські війська нанесли один ракетний та 31 авіаційний удар, використавши при цьому одну ракету та 65 керованих авіабомб. Крім того, противник задіяв на фронті 3382 дрони-камікадзе та здійснив 2971 обстріл позицій українських військ і населених пунктів.