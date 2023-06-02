У Києві та області працює ППО

У Київській ОВА також повідомили, що в області працюють сили ППО.

"У регіоні підвищено небезпеку атаки з повітря. Сили протиповітряної оборони працюють за ворожими цілями. Просимо мешканців області залишатися в укриттях та інших місцях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні ОВА.

Також у Київській ОВА закликали не знімати роботу сил ППО та не публікувати її у мережі. Повідомляється, що такі дії можуть зашкодити нашим захисникам.

На Київ рухається хвиля БПЛА

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на столицю ще рухається хвиля БПЛА. Він також підтвердив вибухи у Києві та зазначив, що у місті працює ППО.

У Києві пролунали повторні вибухи

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці пролунали повтрні вибухи.

Ракетні удари окупантів по Києву

У травні війська РФ суттєво посилили удари по Києву із застосуванням ракет та БПЛА. Так, минулої ночі окупанти атакували Київ ракетами "Іскандер". Сили ППО збили всі ракети, проте їхні уламки впали на проїжджу частину в Дніпровському районі та поблизу поліклініки у Деснянському районі.

Внаслідок падіння уламків російських ракет у Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки та дитина. У момент падіння уламків вони були поблизу укриття, тому що поліклініка була закрита. Через цей інцидент поліція вже порушила кримінальну справу.