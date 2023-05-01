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У Києві працює ППО

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Київ, Понеділок 01 травня 2023 05:01
У Києві працює ППО Фото: у Києві працює ППО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У всіх регіонах України сьогодні вночі, 1 травня, було оголошено повітряну тривогу. В Києві працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!, - йдеться у повідомленні.

Керівник Офісу Президента заявив, що працює українська ППО.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, є ризик ракетного удару.

Нагадаємо, російські військові збільшили кількість морських носіїв "Калібрів" у Чорному морі.

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