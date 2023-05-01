У Києві працює ППО
Фото: у Києві працює ППО (GettyImages)
У всіх регіонах України сьогодні вночі, 1 травня, було оголошено повітряну тривогу. В Києві працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!, - йдеться у повідомленні.
Керівник Офісу Президента заявив, що працює українська ППО.
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, є ризик ракетного удару.
Нагадаємо, російські військові збільшили кількість морських носіїв "Калібрів" у Чорному морі.
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