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В Киеве работает ПВО

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Киев, Понедельник 01 мая 2023 05:01
В Киеве работает ПВО Фото: в Киеве работает ПВО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Во всех регионах Украины сегодня ночью, 1 мая, была объявлена воздушная тревога. В Киеве работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Руководитель Офиса Президента заявил, что работает украинская ПВО.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, есть риск ракетного удара.

Напомним, российские военные увеличили количество морских носителей "Калибров" в Черном море.

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Киев ПВО воздушная тревога
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