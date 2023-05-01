В Киеве работает ПВО
Фото: в Киеве работает ПВО (GettyImages)
Во всех регионах Украины сегодня ночью, 1 мая, была объявлена воздушная тревога. В Киеве работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.
Руководитель Офиса Президента заявил, что работает украинская ПВО.
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, есть риск ракетного удара.
Напомним, российские военные увеличили количество морских носителей "Калибров" в Черном море.
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