У Києві працівники ТЦК продавали "білі квитки": у них знайшли 1,2 млн доларів готівкою

За даними слідства, схему незаконного ухилення від мобілізації організували троє посадовців Голосіївського РТЦК та СП та троє цивільних, їх затримали.

Працівники ТЦК та голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу. Вона надавала "послуги" чоловікам, які намагалися уникнути військової служби. Один з фігурантів - голова ВЛК, який вже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси.

Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до ТЦК.

"Клієнтам" виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їх зняття та виключення з військового обліку. Ціна "білого квитка" становила від 2 до 15 тисяч доларів. Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити, що вони "допомогли" тисячам військовозобов’язаних.

У них також знайшли понад 1,2 млн доларів та 45 тисяч євро готівкою. Крім того, вилучено 11 автомобілів преміумкласу вартістю приблизно 100 тисяч доларів кожний.

Фігурантам оголосили підозру. Суд просять обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Паралельно у цьому ж військкоматі виявили ще двох працівників, які вносили фальшиві дані, які дозволяли ухилятись від військової служби та виїхати за кордон. Їм також оголосили підозру.

Підозрюваним загрожує тюремне ув'язнення на термін до 15 років.

Фото: у Києві на корупції викрили працівників ТЦК (dbr.gov.ua)