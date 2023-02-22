У Києві на Позняках відновили рух вулицею, де прорвало трубу
Фото: в Києві відновили рух на перехресті вулиць Ахматової та Драгоманова (t.me/kyiv_n)
Сьогодні, 22 лютого, внаслідок пошкодження трубопроводу було перекрито рух на перехресті вулиць Анни Ахматової та Драгоманова. Наразі рух транспорту вже відновлено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Фахівці "Київводоканалу" локалізували виток води на перехресті вулиць Анни Ахматової та Драгоманова", - заявили в КМДА.
За даними адміністрації, водопостачання та рух транспорту наразі відновлено.
Нагадаємо, сьогодні в Києві сталось пошкодження трубопроводу. Внаслідок цього затопило низку вулиць.
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