У Києві на Позняках відновили рух вулицею, де прорвало трубу

Фото: в Києві відновили рух на перехресті вулиць Ахматової та Драгоманова (t.me/kyiv_n)

Сьогодні, 22 лютого, внаслідок пошкодження трубопроводу було перекрито рух на перехресті вулиць Анни Ахматової та Драгоманова. Наразі рух транспорту вже відновлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Фахівці "Київводоканалу" локалізували виток води на перехресті вулиць Анни Ахматової та Драгоманова", - заявили в КМДА. За даними адміністрації, водопостачання та рух транспорту наразі відновлено.