У Києві на Позняках через прорив труби затопило вулиці, проїзд обмежений
Фото: у Києві на Позняках через прорив труби затопило вулиці, проїзд обмежений (t.me/kyiv_n)
В Києві сталось пошкодження трубопроводу. Внаслідок цього затопило низку вулиць.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.
"Київводоканал ліквідовує пошкодження трубопроводу на вулиці Анни Ахматової Ремонтні бригади прибули на місце аварійної ситуації, перекривають ділянку трубопроводу і відкачують воду", - пише пресслужба.
Зазначається, що рух вулицею Анни Ахматової наразі перекрито.
Фото: у Києві на Позняках через прорив труби затопило вулиці, проїзд обмежений (t.me/kyiv_n)
В місцевих Telegram-каналах повідомляють про те, що внаслідок аварійної ситуації були затоплені вулиці Драгоманова й Ахматової.
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