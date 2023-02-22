Фото: у Києві на Позняках через прорив труби затопило вулиці, проїзд обмежений (t.me/kyiv_n)

В Києві сталось пошкодження трубопроводу. Внаслідок цього затопило низку вулиць.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

"Київводоканал ліквідовує пошкодження трубопроводу на вулиці Анни Ахматової Ремонтні бригади прибули на місце аварійної ситуації, перекривають ділянку трубопроводу і відкачують воду", - пише пресслужба. Зазначається, що рух вулицею Анни Ахматової наразі перекрито. Фото: у Києві на Позняках через прорив труби затопило вулиці, проїзд обмежений (t.me/kyiv_n) В місцевих Telegram-каналах повідомляють про те, що внаслідок аварійної ситуації були затоплені вулиці Драгоманова й Ахматової.