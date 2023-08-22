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У Києві на Позняках трамвай зійшов з рейок: є постраждалі

Вівторок 22 серпня 2023 19:07
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У Києві на Позняках трамвай зійшов з рейок: є постраждалі Фото: у Києві на Позняках на одній з вулиць трамвай зійшов з рейок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Надзвичайна подія трапилась у мікрорайоні Позняки, що в Києві. Там на одній з вулиці трамвайний вагон зійшов з колії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Попередньо відомо, що інцидент трапився вулиці Анни Ахматової у Дарницькому районі . На місці події працюють аварійні служби та медики.

За даними КМДА, постраждали водій трамвая та 7 пасажирів. Усі постраждалі отримують медичну допомогу та, за необхідності, будуть госпіталізовані.

Рух трамваїв за маршрутами №8 і 28Д тимчасово обмежено.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в у Бориспільському районі Київської області нещодавно легкове авто зіштовхнулося з автобусом, внаслідок чого постраждали дев'ятеро людей.

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