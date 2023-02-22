Фото: в Киеве на Позняках из-за прорыва трубы затопило улицы, проезд ограничен (t.me/kyiv_n)

В Киеве произошло повреждение трубопровода. В результате затопило ряд улиц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

"Киевводоканал ликвидирует повреждение трубопровода по улице Анны Ахматовой Ремонтные бригады прибыли на место аварийной ситуации, перекрывают участок трубопровода и откачивают воду", - пишет пресс-служба. Отмечается, что движение по улице Анны Ахматовой перекрыто. Фото: в Киеве на Позняках из-за прорыва трубы затопило улицы, проезд ограничен (t.me/kyiv_n) В местных Telegram-каналах сообщают о том, что в результате аварийной ситуации были затоплены улицы Драгоманова и Ахматовой.