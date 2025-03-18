У Києві повторно пролунали вибухи: працює ППО

Нагадаємо, що декілька годин тому у Києві також було чути звуки вибухів. Тоді військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

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