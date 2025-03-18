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У Києві повторно пролунали вибухи: працює ППО

Фото: у Києві чути роботу ППО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 18 березня, у Києві пролунали повторні звуки вибухів. В столиці працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка та канал начальника КМВА Тимура Ткаченка.

Серія вибухів пролунала у столиці приблизно о 23:01. Через декілька хвилин інформацію прокоментували офіційно.

"На правому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав Кличко.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко теж наголосив, щоб кияни залишалися в безпечних місцях.

Перед вибухами у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування дронів по Києву.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:09 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській ч Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській Запорізькій та Донецькій областях.

Нагадаємо, що декілька годин тому у Києві також було чути звуки вибухів. Тоді військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

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