У Києві повторно оголосили тривогу, лунають вибухи

Близько 21:30 у Києві знову було оголошено сигнал тривоги. Повітряні сили та місцева влада попередила про загрозу ударних дронів для міста. Ворожі безпілотники рухаються до столиці зі сторони Броварів.

Близько 21:40 у Києві пролунали вибухи через роботу ППО по "Шахедах".

"У Києві працюють сили ППО! Не залишайте укриттів", - повідомив Кличко.

Варто нагадати, що мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.



Варто нагадати, що деякий час тому у Києві вже оголошувалась тривога через загрозу балістики з півночі та півдня. Однак тоді Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі у напрямку Полтави та Дніпра.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.