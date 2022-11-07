У Києві повернули платне паркування для автомобілів: тарифи

Сьогодні, 7 листопада, у Києві паркування для автомобілів на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" знову стало платним, тарифи на погодинну стоянку збільшилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Як і раніше, паркування на муніципальних паркінгах є платним з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 22:00. В інші години, а також цілодобово у вихідні можна паркуватися безкоштовно.
Вартість паркування за одну годину на відведених платних парковках КП "Київтранспарксервіс" в залежності від зони паркування встановлена в розмірі:
Автомобілісти мають можливість придбати місячний абонементний паркувальний талон, який діятиме з першого до останнього дня календарного місяця. Його вартість у паркувальних зонах така:
Вартість денного абонементного талону на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00 у межах паркувальних зон становить:
Вартість послуг на паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках в залежності від кількості годин паркування встановлена в розмірі:
Знайти вільні паркомісця та оплатити паркування можна у додатку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування". Можливість придбати місячні паркувальні абонементи також незабаром з'являться у додатку.
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