В Киеве вернули платную парковку для автомобилей: тарифы

Сегодня, 7 ноября, в Киеве парковка для автомобилей на площадках КП "Киевтранспарксервис" снова стала платной, тарифы на почасовую стоянку увеличились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Как и раньше, парковка на муниципальных паркингах является платной с понедельника по пятницу с 8:00 до 22:00. В другие часы, а также круглосуточно в выходные дни можно парковаться бесплатно.
Стоимость парковки за один час на отведенных платных парковках КП "Киевтранспарксервис" в зависимости от зоны парковки установлена в размере:
Автомобилисты имеют возможность приобрести месячный абонементный парковочный талон, который будет действовать с первого до последнего дня календарного месяца. Его стоимость в парковочных зонах следующая:
Стоимость дневного абонементного талона на легковой автомобиль с 08:00 до 22:00 в пределах парковочных зон составляет:
Стоимость услуг на парковку на специально оборудованных перехватывающих площадках в зависимости от количества часов парковки установлена в размере:
Найти свободные паркоместа и оплатить парковку можно в приложении "Киев Цифровой" в разделе "Почасовая парковка". Возможность приобрести месячные парковочные абонементы также в вскоре появятся в приложении.
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