У Києві постраждали відділення "Укрпошти": куди звертатися пенсіонерам

"Укрпошта втратила два відділення в Києві - 03124 та 03126", - написав він.

За його словами, "Укрпошта" робить усе можливе, щоб якомога оперативніше поновити роботу, "адже пенсіонери вже зранку питали про пенсії".

Смілянський повідомив, що "вже завтра поновимо роботу відділення 03124 за новою адресою і передамо всі посилки".

Відділення 03126 тимчасово обслуговуватиметься через 03061. "Поки шукаємо нове приміщення та також намагаємося якнайшвидше поновити роботу, - додав він.

Відділення №124 розташоване за адресою вулиця Миколи Василенка, 9. Відделення №124 розташоване за адресою бульвар Вацлава Гавела, 87.