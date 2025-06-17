У Києві постраждали відділення "Укрпошти": куди звертатися пенсіонерам

Під час нічної атаки російської армії на Київ постраждали два відділення "Укрпошти". Компанія переносить обслуговування в інші місця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову "Укрпошти" Ігоря Смілянського у Facebook.
"Укрпошта втратила два відділення в Києві - 03124 та 03126", - написав він.
За його словами, "Укрпошта" робить усе можливе, щоб якомога оперативніше поновити роботу, "адже пенсіонери вже зранку питали про пенсії".
Смілянський повідомив, що "вже завтра поновимо роботу відділення 03124 за новою адресою і передамо всі посилки".
Відділення 03126 тимчасово обслуговуватиметься через 03061. "Поки шукаємо нове приміщення та також намагаємося якнайшвидше поновити роботу, - додав він.
Відділення №124 розташоване за адресою вулиця Миколи Василенка, 9. Відделення №124 розташоване за адресою бульвар Вацлава Гавела, 87.
Нагадаємо, вночі 17 червня російські війська нанесли ракетно-дроновий удар по Києву.
Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, цієї ночі в Києві та на околицях "ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві балістики".
У Солом'янському районі Києва по багатоповерхівці вдарила балістична ракета, яка пройшла всі дев'ять поверхів зверху донизу.
Кількість постраждалих у столиці збільшується. Наразі їх 60, щонайменше 5 зниклих безвісти. Понад 40 людей доставили в медзаклади міста. Загинуло щонайменше 15 осіб.
Відомо про наслідки у 27 локаціях. До гасіння пожеж залучили авіацію.
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