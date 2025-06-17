В Киеве пострадали отделения "Укрпочты": куда обращаться пенсионерам

"Укрпочта потеряла два отделения в Киеве - 03124 и 03126", - написал он.

По его словам, "Укрпочта" делает все возможное, чтобы как можно оперативнее возобновить работу, "ведь пенсионеры уже утром спрашивали о пенсиях".

Смелянский сообщил, что "уже завтра возобновим работу отделения 03124 по новому адресу и передадим все посылки".

Отделение 03126 временно будет обслуживаться через 03061. "Пока ищем новое помещение и также стараемся как можно быстрее возобновить работу, - добавил он.

Отделение №124 расположено по адресу улица Николая Василенко, 9. Отделение №124 расположено по адресу бульвар Вацлава Гавела, 87.