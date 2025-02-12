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Кияни, постраждалі від обстрілу РФ, можуть отримати матеріальну допомогу: як подати заявку

Фото: Матеріальна допомога для мешканців Оболоні (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Жителі Оболонського району, чиє нерухоме майно постраждало під час ранкового обстрілу Києва, можуть подати документи на отримання одноразової матеріальної допомоги від міста. Для цього необхідно отримати акт про пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Наразі в районі тривають активні роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки. Фахівці прибирають територію та закривають пошкоджені вікна і конструкції будівель.

Паралельно працюють слідчо-оперативна група і вибухотехніки, які продовжують свою роботу.

Для того, щоб отримати матеріальну допомогу, постраждалі жителі повинні виконати кілька простих кроків:

  • Отримати акт, що фіксує пошкодження житла.

Звернутися до районного Управління соціальної та ветеранської політики з наступними документами:

  • Копії паспорта та індивідуального податкового номера;
  • Реквізити IBAN рахунку;
  • Копія акта фіксації пошкодженого майна, затвердженого поліцією, ДСНС або обслуговуючою компанією;
  • Копія правовстановлювальних документів на нерухоме майно.

Також кожен мешканець, чиє житло постраждало, обов’язково має подати повідомлення про пошкодження через застосунок "Дія".

 

Нагадаємо, що 12 лютого у Оболонському районі сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано.

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