Кияни, постраждалі від обстрілу РФ, можуть отримати матеріальну допомогу: як подати заявку

Наразі в районі тривають активні роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки. Фахівці прибирають територію та закривають пошкоджені вікна і конструкції будівель.

Паралельно працюють слідчо-оперативна група і вибухотехніки, які продовжують свою роботу.

Для того, щоб отримати матеріальну допомогу, постраждалі жителі повинні виконати кілька простих кроків:

Отримати акт, що фіксує пошкодження житла.

Звернутися до районного Управління соціальної та ветеранської політики з наступними документами:

Копії паспорта та індивідуального податкового номера;

Реквізити IBAN рахунку;

Копія акта фіксації пошкодженого майна, затвердженого поліцією, ДСНС або обслуговуючою компанією;

Копія правовстановлювальних документів на нерухоме майно.

Також кожен мешканець, чиє житло постраждало, обов’язково має подати повідомлення про пошкодження через застосунок "Дія".