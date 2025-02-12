Киевляне, пострадавшие от обстрелов РФ, могут получить материальную помощь: как подать заявку

Сейчас в районе продолжаются активные работы по ликвидации последствий ракетной атаки. Специалисты убирают территорию и закрывают поврежденные окна и конструкции зданий.

Параллельно работают следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые продолжают свою работу.

Для того, чтобы получить материальную помощь, пострадавшие жители должны выполнить несколько простых шагов:

Получить акт, фиксирующий повреждения жилья.

Обратиться в районное Управление социальной и ветеранской политики со следующими документами:

Копии паспорта и индивидуального налогового номера;

Реквизиты IBAN счета;

Копия акта фиксации поврежденного имущества, утвержденного полицией, ГСЧС или обслуживающей компанией;

Копия правоустанавливающих документов на недвижимое имущество.

Также каждый житель, чье жилье пострадало, обязательно должен подать сообщение о повреждении через приложение "Дія".