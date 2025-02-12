Киевляне, пострадавшие от обстрелов РФ, могут получить материальную помощь: как подать заявку

Жители Оболонского района, чье недвижимое имущество пострадало во время утреннего обстрела Киева, могут подать документы на получение единовременной материальной помощи от города. Для этого необходимо получить акт о повреждении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Сейчас в районе продолжаются активные работы по ликвидации последствий ракетной атаки. Специалисты убирают территорию и закрывают поврежденные окна и конструкции зданий.
Параллельно работают следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые продолжают свою работу.
Для того, чтобы получить материальную помощь, пострадавшие жители должны выполнить несколько простых шагов:
Обратиться в районное Управление социальной и ветеранской политики со следующими документами:
Также каждый житель, чье жилье пострадало, обязательно должен подать сообщение о повреждении через приложение "Дія".
Напомним, что 12 февраля в Оболонском районе произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Возгорание ликвидировано.