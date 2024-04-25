У Києві поставили крапку щодо демонтажу арки "Дружби народів"
Київ не демонтуватиме арку "Свободи українського народу". Проте простір біля неї отримає нову концепцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Києва.
Як зазначають у Департаменті культури КМДА, після початку повномасштабного вторгнення Київрада ухвалила рішення про перейменування арки "Дружби народів" на арку "Свободи українського народу".
Радянську скульптуру, яка зображала двох робітників - символ возз’єднання України та Росії - демонтували у квітні того ж року.
Після фахового вивчення та консультацій із громадськістю робоча група КМДА з вивчення питань щодо усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою Росії та СРСР, з публічного простору міста Києва 19 січня цього року прийняла рішення про збереження арки "Свободи українського народу".
Чому арку не зноситимуть
За даними КМДА, витрата значних коштів з міського бюджету на демонтаж арки "Свободи українського народу" не є сьогодні найнагальнішим питанням. Адже під час воєнного стану місто насамперед спрямовує фінанси
- на допомогу Збройним силам України,
- безперебійне функціонування бюджетної сфери,
- вирішення життєво важливих потреб столичних мешканців.
В адміністрації зауважили, що нині Київ перебуває на фінальній стадії декомунізації та дерусифікації обʼєктів.
Що передувало
Нагадаємо, що нещодавно Міністерство культури та інформаційної політики України. ухвалило важливе рішення щодо колишньої арки "Дружби народів". Згідно з ним більше не є нерухомою пам'яткою історії, а отже можу бути демонтована.
Однак жителі столиці виступили проти витрачання грошей на знесення арки під час війни.
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