У Києві поставили крапку щодо демонтажу арки "Дружби народів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Києва.

Як зазначають у Департаменті культури КМДА, після початку повномасштабного вторгнення Київрада ухвалила рішення про перейменування арки "Дружби народів" на арку "Свободи українського народу".

Радянську скульптуру, яка зображала двох робітників - символ возз’єднання України та Росії - демонтували у квітні того ж року.

Після фахового вивчення та консультацій із громадськістю робоча група КМДА з вивчення питань щодо усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою Росії та СРСР, з публічного простору міста Києва 19 січня цього року прийняла рішення про збереження арки "Свободи українського народу".

Чому арку не зноситимуть

За даними КМДА, витрата значних коштів з міського бюджету на демонтаж арки "Свободи українського народу" не є сьогодні найнагальнішим питанням. Адже під час воєнного стану місто насамперед спрямовує фінанси

на допомогу Збройним силам України,

безперебійне функціонування бюджетної сфери,

вирішення життєво важливих потреб столичних мешканців.

В адміністрації зауважили, що нині Київ перебуває на фінальній стадії декомунізації та дерусифікації обʼєктів.