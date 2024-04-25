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В Киеве поставили точку относительно демонтажа арки "Дружбы народов"

Украина, Четверг 25 апреля 2024 17:39
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В Киеве поставили точку относительно демонтажа арки "Дружбы народов" Фото: в Киеве поставили точку в вопросе демонтирования арки "Дружбы народов" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Киев не будет демонтировать арку "Свободы украинского народа". Однако пространство возле нее получит новую концепцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Киева.

Как отмечают в Департаменте культуры КГГА, после начала полномасштабного вторжения Киевсовет принял решение о переименовании арки "Дружбы народов" в арку "Свободы украинского народа".

Советскую скульптуру, которая изображала двух рабочих - символ воссоединения Украины и России - демонтировали в апреле того же года.

После профессионального изучения и консультаций с общественностью рабочая группа КГГА по изучению вопросов по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева 19 января этого года приняла решение о сохранении арки "Свободы украинского народа".

Почему арку не будут сносить

По данным КГГА, расход значительных средств из городского бюджета на демонтаж арки "Свободы украинского народа" не является сегодня самым важным вопросом. Ведь во время военного положения город в первую очередь направляет финансы

  • на помощь Вооруженным силам Украины,
  • бесперебойное функционирование бюджетной сферы,
  • решение жизненно важных потребностей столичных жителей.

В администрации отметили, что в настоящее время Киев находится на финальной стадии декоммунизации и дерусификации объектов.

Что предшествовало

Напомним, недавно Министерство культуры и информационной политики Украины. приняло важное решение о бывшей арке "Дружбы народов". Согласно ему больше не является недвижимым памятником истории, а следовательно могу быть демонтирована.

Однако жители столицы выступили против траты денег на снос арки во время войны.

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