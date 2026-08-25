UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Києві пошкоджено багатоповерхівку після атаки дрона, є постраждала

09:24 25.08.2026 Вт
2 хв
Що відомо про наслідки удару
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: ДСНС (GettyImages)

У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків російського безпілотника пошкоджено 16-поверхівку. Постраждала жінка, медики надали їй допомогу на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків російського БПЛА пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У будівлі зруйновано окремі ділянки стін та вибито вікна на рівні 14-го поверху. За попередньою інформацією, спалаху не сталося.

Після уточнення наслідків атаки стало відомо про одну постраждалу. Жінці надали необхідну медичну допомогу амбулаторно, госпіталізація не була потрібна.

На місці події продовжують працювати екстрені служби. Фахівці займаються ліквідацією наслідків падіння уламків та уточненням масштабів ушкоджень.

Зазначимо, що в ніч на 25 серпня російські війська атакували одразу чотири українські міста - Київ, Харків, Запоріжжя та Дніпро. Внаслідок ударів було пошкоджено житлові будівлі та виникли пожежі.

Також роботу міжнародного пункту пропуску "Виноградівка - Вулканешть" на українсько-молдавському кордоні тимчасово призупинили після нічної атаки російських безпілотників 25 серпня. Внаслідок удару було пошкоджено інфраструктуру об'єкта.

Нагадуємо, що внаслідок атаки російських безпілотників у Херсоні спалахнув склад Українського Червоного Хреста, де зберігалася гуманітарна допомога на суму майже 28 млн гривень.

Вогонь знищив та пошкодив запаси, включаючи матеріали для підготовки до осінньо-зимового періоду, засоби для відновлення пошкоджених будинків, медичні товари, ковдри, гігієнічні набори та обладнання для забезпечення водою та електроенергією. Серед співробітників та волонтерів організації постраждалих немає.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в УкраїніКиїв