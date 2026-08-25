В Киеве повреждена многоэтажка после атаки дрона, есть пострадавшая

В Голосеевском районе Киева в результате падения обломков российского БПЛА поврежден жилой многоэтажный дом. В здании разрушены отдельные участки стен и выбиты окна на уровне 14-го этажа. По предварительной информации, возгорания не произошло.

После уточнения последствий атаки стало известно об одной пострадавшей. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь амбулаторно, госпитализация не потребовалась.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Специалисты занимаются ликвидацией последствий падения обломков и уточнением масштабов повреждений.

Отметим, что в ночь на 25 августа российские войска атаковали сразу четыре украинских города - Киев, Харьков, Запорожье и Днепр. В результате ударов были повреждены жилые здания и возникли пожары.

Также, работу международного пункта пропуска "Виноградовка - Вулканешть" на украинско-молдавской границе временно приостановили после ночной атаки российских беспилотников 25 августа. В результате удара была повреждена инфраструктура объекта.