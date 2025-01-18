У Києві посадовиця лікарні вимагала хабаря у військового за підтвердження інвалідності

За даними слідства, заступниця директора одного з комунальних медичних закладів Києва вимагала у 38-річного військового гроші за продовження II групи інвалідності.

Прокуратура вказує, що чоловік під час несення служби отримав понад 28 кульових поранень та вже мав групу інвалідності. Він звернувся до лікарні, оскільки прийшов час підтверджувати групу.

Жінка вимагала 5 тисяч доларів. За ці гроші вона мала видати направлення на МСЕК та вирішити питання з членами комісії щодо прийняття рішення. У разі відмови заплатити підозрювана запевняла, що хвороб та поранень військовослужбовця буде не достатньо для отримання групи інвалідності.

Жінку затримали під час отримання 210 тисяч гривень. За результатами обшуків у неї вдома на роботі вилучили майже 50 тисяч доларів.

Фігурантці оголосили підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести заставу.

Фото: у Києві затримали на хабарі посадовицю лікарні (t.me/kyiv_pro_office)