В Киеве чиновница больницы требовала взятку у военного за подтверждение инвалидности

По данным следствия, заместитель директора одного из коммунальных медицинских учреждений Киева требовала у 38-летнего военного деньги за продление II группы инвалидности.

Прокуратура указывает, что мужчина во время несения службы получил более 28 пулевых ранений и уже имел группу инвалидности. Он обратился в больницу, поскольку пришло время подтверждать группу.

Женщина требовала 5 тысяч долларов. За эти деньги она должна была выдать направление на МСЭК и решить вопрос с членами комиссии по принятию решения. В случае отказа заплатить подозреваемая уверяла, что болезней и ранений военнослужащего будет недостаточно для получения группы инвалидности.

Женщину задержали во время получения 210 тысяч гривен. По результатам обысков у нее дома на работе изъяли почти 50 тысяч долларов.

Фигурантке объявили подозрение по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

Фото: в Киеве задержали на взятке чиновницу больницы (t.me/kyiv_pro_office)