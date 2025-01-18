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В Киеве чиновница больницы требовала взятку у военного за подтверждение инвалидности

Иллюстративное фото: чиновница больницы в Киеве требовала взятку у военного (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве на коррупции разоблачили чиновницу медучреждения. Она требовала 5 тысяч долларов у военного за подтверждение инвалидности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киева.

По данным следствия, заместитель директора одного из коммунальных медицинских учреждений Киева требовала у 38-летнего военного деньги за продление II группы инвалидности.

Прокуратура указывает, что мужчина во время несения службы получил более 28 пулевых ранений и уже имел группу инвалидности. Он обратился в больницу, поскольку пришло время подтверждать группу.

Женщина требовала 5 тысяч долларов. За эти деньги она должна была выдать направление на МСЭК и решить вопрос с членами комиссии по принятию решения. В случае отказа заплатить подозреваемая уверяла, что болезней и ранений военнослужащего будет недостаточно для получения группы инвалидности.

Женщину задержали во время получения 210 тысяч гривен. По результатам обысков у нее дома на работе изъяли почти 50 тысяч долларов.

Фигурантке объявили подозрение по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

 

Фото: в Киеве задержали на взятке чиновницу больницы (t.me/kyiv_pro_office)

 

Реформа МСЭК

Напомним, в Украине начали процедуру ликвидации медико-социальных экспертных комиссий после ряда громких коррупционных скандалов.

В начале октября 2024 года руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу уличили в незаконном обогащении. У нее и сына нашли 6 млн долларов. После этого правоохранители открыли еще несколько уголовных дел в отношении руководителей МСЭК.

Оказалось, что по схеме Крупы около 50 прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидность. На фоне скандала генпрокурор Андрей Костин заявил об отставке.

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МСЭККоррупция