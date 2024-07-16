У Києві прощаються із командиром батальйону ОУН Миколою "Буревієм" Коханівським (фото)

Столиця прощається із полеглим героєм

53-річного Миколу "Буревія" Коханівського відспівали в Михайлівському Золотоверхому соборі. На прощання із полеглим захисником прийшли сотні українців. Героя біля святині зустріли навколішки. Серед присутніх - багато військових.

У Києві прощаються із Миколою Коханівським (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Після відспівування похоронна процесія пройшла на Майдан для продовження прощання, її супроводжували українці із національними прапорами, а також оунівським червоно-чорними. На Майдані побратими Коханівського виголосили прощальні промови.

Миколу Коханівського похоронять на Лісовому кладовищі (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

"Буревія" похоронять на Алеї Героїв Лісового цвинтаря.

Українці прощаються із полеглим героєм (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Що відомо про полеглого захисника

Микола Коханівський народився 25 травня 1971 року в смт. Приазовському Запорізької області. У 2003 році переїхав до Києва, у цей же період перейшов на українську мову. Брав активну участь у Помаранчевій революції, потім - у Революції Гідності.

У 2006 році долучився до організації святкування річниці Дня створення УПА 14 жовтня. У 2011 році вступив до лав ОУН, склавши присягу Україні. З 2014 року став на захист Батьківщини проти російських окупантів. У цьому ж році ініціював створення громадської ініціативи "Комітет визволення політв'язнів", яка мала меті визволити всіх політичних в'язнів режиму Януковича.

Микола "Буревій" Коханівський захищав Україну з 2014 року (фото: Facebook/Микола Коханівський)

Він брав активну участь в обороні України від російського вторгнення ще з 2014 року. Коханівський розпочав формування підрозділу на базі Першої Київської сотні ОУН ім. Євгена Коновальця. 23 травня 2014 року сотня приєдналася до батальйону "Азов" і допомагала звільняти Маріуполь.

Також батальйон брав участь у штурмі Савур-Могили та обороняв Піски з 2014 по 2016 роки. З 31 грудня 2014 по 24 січня 2015 Коханівський керував бійцями свого батальйону під час захисту Донецького аеропорту.

За час командування підрозділом комбат "Буревій" очолював бойові операції, виходи вперед, вдалі обстріли ворожих позицій.

Захисник був нагороджений знаком народної пошани "Орден Єдність та Воля", медаллю Степана Бандери до 100-річчя провідника ОУН, бойовою відзнакою Добровольчого Батальйону ОУН та медаллю УПЦ КП "За жертовність і любов до України".

У полеглого Героя залишилась дружина.

Захисник загинув у віці 53 років під Вовчанськом (фото: Facebook/Микола Коханівський)