В Киеве прощаются с командиром батальона ОУН Николаем "Буревием" Кохановским (фото)

Столица прощается с павшим героем

53-летнего Николая "Буревия" Кохановского отпевали в Михайловском Златоверхом соборе. На прощание с павшим защитником пришли сотни украинцев. Героя возле святыни встретили на коленях. Среди присутствующих - много военных.

В Киеве прощаются с Николаем Кохановским (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

После отпевания похоронная процессия прошла на Майдан для продолжения прощания, ее сопровождали украинцы с национальными флагами, а также оуновскими красно-черными. На Майдане побратимы Коханивского произнесли прощальные речи.

Николая Коханивского похоронят на Лесном кладбище (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

"Буревия" похоронят на Аллее Героев Лесного кладбища.

Украинцы прощаются с павшим героем (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Что известно о павшего защитника

Николай Коханивский родился 25 мая 1971 года в пгт. Приазовское Запорожской области. В 2003 году переехал в Киев, в тот же период перешел на украинский язык. Активно участвовал в Оранжевой революции, затем - в Революции Достоинства.

В 2006 году принял участие в организации празднования годовщины Дня создания УПА 14 октября. В 2011 году вступил в ряды ОУН, приняв присягу Украине. С 2014 года встал на защиту Родины против российских оккупантов. В этом же году инициировал создание общественной инициативы "Комитет освобождения политзаключенных", которая имела цель освободить всех политических заключенных режима Януковича.

Николай "Буревой" Кохановский защищал Украину с 2014 года (фото: Facebook/Николай Кохановский)

Он активно участвовал в обороне Украины от российского вторжения еще с 2014 года. Коханивский сформировал подразделения на базе Первой Киевской сотни ОУН им. Евгения Коновальца. 23 мая 2014 года сотня присоединилась к батальону "Азов" и помогала освобождать Мариуполь.

Также батальон участвовал в штурме Савур-Могилы и оборонял Пески с 2014 по 2016 годы. С 31 декабря 2014 года по 24 января 2015 года Кохановский руководил бойцами своего батальона во время защиты Донецкого аэропорта.

За время командования подразделением комбат "Буревой" возглавлял боевые операции, выходы вперед, удачные обстрелы вражеских позиций.

Защитник был награжден знаком "Орден Единство и Воля", медалью Степана Бандеры к 100-летию проводника ОУН, боевой наградой Добровольческого Батальона ОУН и медалью УПЦ КП "За жертвенность и любовь к Украине".

У павшего Героя осталась жена.

Защитник погиб в возрасте 53 лет под Волчанском (фото: Facebook/Николай Кохановский)