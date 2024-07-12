У Києві помер 7-річний хлопчик, що лікувався в "Охматдиті" під час російського удару

Що відомо про хлопчика та його травми

Згідно з інформацією видання, 7-річний Єгор Завадецький щойно закінчив перший клас. Він - з багатодітної родини внутрішньо переміщених осіб із Херсона.

Рятуючись від воєнних дій сім'я переїхала у село Голинь Калуської громади Івано-Франківської області (до рідних по батьковій лінії).

20 червня Єгор невдало впав із велосипеда й отримав серйозні травми. Лікарі діагностували внутрішній крововилив, сильний забій черевної стінки та гематому на печінці.

Спершу хлопчика доставили в Калуш і прооперували. На тлі стабільно важкого стану його перевезли до Івано-Франківська, а згодом (вночі 25 червня) - до Києва.

В "Охматдиті" його обстежили ще раз і провели кілька операцій.

"Коли Єгор впав із велосипеда, основний удар припав на печінку, саме на її з'єднання. У Києві нам сказали, що одну з половин потрібно видаляти. Майже дев'ять годин тривала операція, після якої син був дві доби при свідомості, говорив та реагував. Але в залишку, що зберігся, утворився тромб. І знову операція, яка тривала 3,5 години. Після цього у нього на двадцять хвилин зупинилося серце й знадобилося переливання крові", - розповіла журналістам мама дитини Анастасія Завадецька.

Уточнюється, що у хлопчика був набряк головного мозку й очей. Після перенесеної операції він впродовж 12 днів перебував у комі третьої стадії.

У хлопчика відмовили печінка, нирки, не працював шлунок. Також відмирала права рука. З огляду на таку ситуацію на момент російського ракетного удару по столичній дитячій лікарні Єгор перебував на діалізі.

Наслідки удару по "Охматдиту" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Після удару по "Охматдиту" Єгор вижив. Звідти їх із мамою перевезли у київський кардіоцентр.

Саме там хлопчик і помер вранці 12 липня.

"Наш синочок помер. Єгорчик заснув назавжди. 7 років", - написала його мати в одній із соціальних мереж.

Основне про удар по "Охматдиту"

Вранці понеділка, 8 липня 2024 року, російські окупанти здійснили черговий жорстокий акт терору проти України, завдавши масштабного ракетного удару по мирних містах.

Атака розпочалась з обстрілу Кривого Рогу та Кропивницького району.

Згодом вибухи пролунали у Києві та Київській області, де спрацювала протиповітряна оборона.

В цілому ворог випустив 38 ракет різних типів.

Одна з них влучила в найбільшу дитячу лікарню в Україні "Охматдит", внаслідок чого постраждали майже всі корпуси столичного багатопрофільного діагностично-лікувального закладу.

Руйнування в "Охматдиті" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Для атаки на лікарню, згідно з інформацією Служби безпеки України, ворог міг використати крилату ракету Х-101.

Тоді ж уламки поцілили й у будівлю на вулиці Раїси Окіпної у Дніпровському районі столиці, де знаходяться клініка мережі ADONIS та медичний центр матері й дитини ISIDA.

Крім того, російські ракети спричинили руйнування цивільних об'єктів і житлових будинків.