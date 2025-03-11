У Києві поліція зі стріляниною зупиняла Mercedes: що сталося

"Під час патрулювання у Дніпровському районі, інспектори виявили та зупинили керманича автомобіля Mercedes, який порушив ПДР. Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно, намагався здійснити наїзд на працівників поліції та поїхав з місця події", - заявили в поліції.

За версією пресслужби, інспектор здійснив один постріл у напрямку транспортного засобу, проте водій Mercedes продовжив рух.

"Наразі ми розшукуємо порушника. Обставини події фіксуються слідчо-оперативною групою", - заявили в поліції.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про спробу поліцейських в Києві зупинити автомобіль Mercedes. На відео патрульний намагається завадити руху авто.

Раніше перший заступник голови Національної поліції України, начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе в інтервю РБК-Україна повідомив, що на початку 2025 року злочинність в Україні перебуває на довоєнному рівні.

За його словами, в перші пів року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "нікому було скоювати злочини". У той період часу злочинність істотно знизилася. Проте потім злочинність повернулася на рівень 2021 року.