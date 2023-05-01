У Києві поліцейські викрили наркоугруповання, яке виробляло амфетамін

За інформацією правоохоронців, зловмисники виробляли та продавали амфетамін та "Альфа-PVP". Поліцейські встановили, що наркобізнес організував 30-річний мешканець Києва, а його правою рукою був 26-річний знайомий. Він за відсутності лідера контролював роботу нарколабораторії, а також відповідав за збут вже готового "товару". При цьому виробництвом займався 28-річний "хімік-лаборант".

Спочатку правоохоронці змогли встановити місце розташування нарколабораторії, яку розмістили у приватному будинку в одному з сіл Київської області. Але зловмисники, дізнавшись, що на їхній "слід" вийшли правоохоронці, підпалили лабораторію та тимчасово припинили свою діяльність.

За інформацією Нацполіції, влітку 2022 року їй вдалося затримати "хіміка-лаборанта" з партією наркотиків, вартість яких становила 50 млн гривень. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але пізніше його замінили і зловмисник вийшов на волю під заставу. Він продовжив займатися виробництвом наркотиків.

"Зібравши необхідну доказову базу, 25 квітня цього року правоохоронці провели спецоперацію, внаслідок якої було затримано всіх членів наркоугруповання", - сказано в повідомленні правоохоронців.

Також поліцейські зазначають, що під час серії санкціонованих обшуків вилучили 3,5 кг "Альфа-PVP", майже 400 літрів прекурсорів та лабораторне обладнання. Також вилучено два автомобілі представницького класу. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків становить понад сім мільйонів гривень.

Наразі членам наркоугруповання загрожує до 12 років в'язниці.