У Києві поліцейські викрили наркоугруповання, яке виробляло амфетамін

Українські правоохоронці викрили киян, які займалися виробництвом амфетаміну. Свою діяльність вони намагалися приховати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
За інформацією правоохоронців, зловмисники виробляли та продавали амфетамін та "Альфа-PVP". Поліцейські встановили, що наркобізнес організував 30-річний мешканець Києва, а його правою рукою був 26-річний знайомий. Він за відсутності лідера контролював роботу нарколабораторії, а також відповідав за збут вже готового "товару". При цьому виробництвом займався 28-річний "хімік-лаборант".
Спочатку правоохоронці змогли встановити місце розташування нарколабораторії, яку розмістили у приватному будинку в одному з сіл Київської області. Але зловмисники, дізнавшись, що на їхній "слід" вийшли правоохоронці, підпалили лабораторію та тимчасово припинили свою діяльність.
За інформацією Нацполіції, влітку 2022 року їй вдалося затримати "хіміка-лаборанта" з партією наркотиків, вартість яких становила 50 млн гривень. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але пізніше його замінили і зловмисник вийшов на волю під заставу. Він продовжив займатися виробництвом наркотиків.
"Зібравши необхідну доказову базу, 25 квітня цього року правоохоронці провели спецоперацію, внаслідок якої було затримано всіх членів наркоугруповання", - сказано в повідомленні правоохоронців.
Також поліцейські зазначають, що під час серії санкціонованих обшуків вилучили 3,5 кг "Альфа-PVP", майже 400 літрів прекурсорів та лабораторне обладнання. Також вилучено два автомобілі представницького класу. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків становить понад сім мільйонів гривень.
Наразі членам наркоугруповання загрожує до 12 років в'язниці.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Київській області правоохоронці вилучили наркотичні засоби на 4 млн гривень. Канал збуту організував уродженець Росії.
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