У Києві поліцейські рятували людей в момент повторної атаки дронів РФ (відео)

У Києві цієї ночі поліцейські рятували людей під звуки смертоносних дронів РФ. Прибувши на місце виклику, ворог здійснив повторну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції і канал Патрульної поліції України

Зокрема, сьогодні патрульні отримали повідомлення про ймовірне падіння частин "Шахеду" в Дарницькому районі столиці. Під час відпрацювання виклику російські окупанти повторно атакували місце, куди прибули правоохоронці.

"Під гучні вибухи поліцейські продовжили евакуювати людей. Рятуючи інших, вони самі стали мішенню. На щастя, всі живі. Цей удар — ще одне свідчення того, що ворог діє цинічно, а небезпека залишається постійною. Попри це, наші поліцейські, ризикуючи життям, продовжують захищати й допомагати", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Нацполіції закликали українців не ігнорувати правила безпеки під час ворожих обстрілів та перебувати в укриттях.