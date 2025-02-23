В Киеве полицейские спасали людей в момент повторной атаки дронов РФ (видео)
В Киеве этой ночью полицейские спасали людей под звуки смертоносных дронов РФ. Прибыв на место вызова, враг совершил повторную атаку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции и канал Патрульной полиции Украины
В частности, сегодня патрульные получили сообщение о вероятном падении частей "Шахеда" в Дарницком районе столицы. Во время отработки вызова российские оккупанты повторно атаковали место, куда прибыли правоохранители.
"Под громкие взрывы полицейские продолжили эвакуировать людей. Спасая других, они сами стали мишенью. К счастью, все живы. Этот удар - еще одно свидетельство того, что враг действует цинично, а опасность остается постоянной. Несмотря на это, наши полицейские, рискуя жизнью, продолжают защищать и помогать", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Нацполиции призвали украинцев не игнорировать правила безопасности во время вражеских обстрелов и находиться в укрытиях.
Напомним, что в ночь на 23 февраля российские оккупанты выпустили по Украине 3 баллистические ракеты и рекордное количество дронов, а именно - 267. По состоянию на 8 утра силы ПВО сбили 138 ударных беспилотников. Еще 119 были локационно потеряны, три из них полетели в направлении Беларуси, а один - в Россию.
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