В Киеве полицейские спасали людей в момент повторной атаки дронов РФ (видео)

В Киеве этой ночью полицейские спасали людей под звуки смертоносных дронов РФ. Прибыв на место вызова, враг совершил повторную атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции и канал Патрульной полиции Украины

В частности, сегодня патрульные получили сообщение о вероятном падении частей "Шахеда" в Дарницком районе столицы. Во время отработки вызова российские оккупанты повторно атаковали место, куда прибыли правоохранители.

"Под громкие взрывы полицейские продолжили эвакуировать людей. Спасая других, они сами стали мишенью. К счастью, все живы. Этот удар - еще одно свидетельство того, что враг действует цинично, а опасность остается постоянной. Несмотря на это, наши полицейские, рискуя жизнью, продолжают защищать и помогать", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Нацполиции призвали украинцев не игнорировать правила безопасности во время вражеских обстрелов и находиться в укрытиях.