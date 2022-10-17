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У Києві поліцейські підстрелили дрон-камікадзе: з'явилося відео

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Київ, Понеділок 17 жовтня 2022 15:43
У Києві поліцейські підстрелили дрон-камікадзе: з'явилося відео Фото: поліцейські збили дрон у Києві (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 17 жовтня, поліцейські у Києві збили один з ворожих дронів-камікадзе, який намагався атакувати місто. З'явилися кадри з місця подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Facebook.

Він опублікував відео, яке було зроблене під час сьогоднішньої атаки дронів. На кадрах помітно, що поліцейські зі стрілкової зброї підстрелили дрон. Після цього безпілотник окупантів впав.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили дронами по Києву. Внаслідок атаки стався вибух у багатоповерхівці, відомо про чотирьох загиблих.

Всього окупанти випустили по Україні 43 дрони-камікадзе. Обстріли зафіксовані також у Сумській та Дніпропетровській областях.

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