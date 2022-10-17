В Киеве полицейские подстрелили дрон-камикадзе: появилось видео

Сегодня, 17 октября, полицейские в Киеве сбили один из вражеских дронов-камикадзе, который пытался атаковать город. Появились кадры с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в Facebook.

Он опубликовал видео, сделанное во время сегодняшней атаки дронов. На кадрах заметно, что полицейские из стрелкового оружия подстрелили дрон. После этого беспилотник оккупантов упал.

Напомним, сегодня оккупанты ударили дронами по Киеву. В результате атаки произошел взрыв в многоэтажке, известно о четырех погибших.

Всего оккупанты выпустили по Украине 43 дрона-камикадзе. Обстрелы также зафиксированы в Сумской и Днепропетровской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.