ua ru
Пн, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве полицейские подстрелили дрон-камикадзе: появилось видео

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 октября 2022 15:43
В Киеве полицейские подстрелили дрон-камикадзе: появилось видео Фото: полицейские сбили дрон в Киеве (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 17 октября, полицейские в Киеве сбили один из вражеских дронов-камикадзе, который пытался атаковать город. Появились кадры с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в Facebook.

Он опубликовал видео, сделанное во время сегодняшней атаки дронов. На кадрах заметно, что полицейские из стрелкового оружия подстрелили дрон. После этого беспилотник оккупантов упал.

Напомним, сегодня оккупанты ударили дронами по Киеву. В результате атаки произошел взрыв в многоэтажке, известно о четырех погибших.

Всего оккупанты выпустили по Украине 43 дрона-камикадзе. Обстрелы также зафиксированы в Сумской и Днепропетровской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полиция Киева Киев полиция Война в Украине
NEWS
В чем сложность сбить иранский дрон и какая система ПВО поможет: ответ эксперта
В чем сложность сбить иранский дрон и какая система ПВО поможет: ответ эксперта
DAILY
Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины