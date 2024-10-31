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У Києві показали наслідки нічної атаки дронів (фото, відео)

Київ, Четвер 31 жовтня 2024 12:29
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У Києві показали наслідки нічної атаки дронів (фото, відео) Ілюстративне фото: у Києві показали наслідки нічної атаки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни в ніч на 31 жовтня намагалися атакувати Київ дронами. З'явилися кадри наслідків падіння уламків в одному з районів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Як відомо, це була 20 повітряна атака окупантів на Київ за жовтень. Протягом ночі у столиці двічі оголошували повітряну тривогу. Сумарно тривога тривала дві з половиною години.

Ворожі дрони летіли на Київ хвилями і з різних напрямків. Протиповітряна оборона ліквідувала всі російські безпілотники, які загрожували Києву.

t.me/VA_Kyiv

Внаслідок атаки у Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків. Виникла пожежа на відкритій місцевості, яка була оперативно ліквідована. Пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.

Також надійшла інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач. На щастя, постраждалих немає.

Нічна атака Росії

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 43 дрони, а також атакували міст через Білгород-Дністровський лиман в Одеській області. Крім того, окупанти випустили по Україні дві балістичні ракети з Криму та вісім ракет Х-59/69 з Чорного моря.

Сили ППО збили дві ракети Х-59/69 та 17 безпілотників. Ще 23 дрони локаційно втрачено, три полетіли у напрямку РФ та окупованих територій.

Внаслідок атаки у Київській та Черкаській області впали уламки дронів, зафіксовані пошкодження.

Ввечері 30 жовтня росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові. Відомо про двох загиблих та 35 постраждалих.

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