У Києві почалися відключення світла через грозу
У Києві сьогодні, 2 червня, вдень у деяких районах немає світла. Така ситуація склалася через грозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
"Через грозу вже є часткові відключення у Подільському, Оболонському та Святошинському районах столиці та Фастівському та Бучанському районах Київської області", - сказано у повідомленні ДТЕК.
У компанії зазначають, що енергетики переведені у посилений режим роботи та працюють над ліквідацією наслідків негоди.
У ДТЕК також попередили, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву дротів. Тому українцям радять не наближатися до ліній електропередач.
Негода у Києві
Зазначимо, у Києві 2 червня вдень почалася сильна буря та гроза. Про це раніше попереджав "Укргідрометцентр".
У мережі почали публікувати відео, на яких можна побачити сильний вітер у столиці.
Нині у місті оголошено перший рівень небезпеки.
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