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У Києві почалися відключення світла через грозу

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Київ, П'ятниця 02 червня 2023 17:16
У Києві почалися відключення світла через грозу Фото: у Києві почалися відключення світла через грозу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 2 червня, вдень у деяких районах немає світла. Така ситуація склалася через грозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

"Через грозу вже є часткові відключення у Подільському, Оболонському та Святошинському районах столиці та Фастівському та Бучанському районах Київської області", - сказано у повідомленні ДТЕК.

У компанії зазначають, що енергетики переведені у посилений режим роботи та працюють над ліквідацією наслідків негоди.

У ДТЕК також попередили, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву дротів. Тому українцям радять не наближатися до ліній електропередач.

Негода у Києві

Зазначимо, у Києві 2 червня вдень почалася сильна буря та гроза. Про це раніше попереджав "Укргідрометцентр".

У мережі почали публікувати відео, на яких можна побачити сильний вітер у столиці.

Нині у місті оголошено перший рівень небезпеки.

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