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В Киеве начались отключения света из-за грозы

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Киев, Пятница 02 июня 2023 17:16
В Киеве начались отключения света из-за грозы Фото: в Киеве начались отключения света из-за грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 2 июня, днем в некоторых районах отсутствует свет. Такая ситуация сложилась из-за грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

"Из-за грозы уже есть частичные отключения в Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы и Фастовском и Бучанском районах Киевской области", - сказано в сообщении ДТЭК.

В компании отмечают, что энергетики переведены в усиленный режим работы и работают над ликвидацией последствий непогоды.

В ДТЭК также предупредили, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Поэтому украинцам советуют не приближаться к линиям электропередачи.

Непогода в Киеве

Отметим, в Киеве 2 июня днем началась сильная буря и гроза. Об этом ранее предупреждал "Укргидрометцентр".

В сети начали публиковать видео, на которых можно заметить сильный ветер в столице.

Сейчас в городе объявлен первый уровень опасности.

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