ua ru
Вт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве вне графика начали отключать электричество: что известно

Новина українською →
Киев, Вторник 01 ноября 2022 17:45
В Киеве вне графика начали отключать электричество: что известно Фото: В Киеве начали отключать электричество (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 1 ноября, в Киеве вне графика отключили электроэнергию в части города. Это касается Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ДТЭК.

"Друзья, в связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой оставшейся в работе линии, мы вынуждены применить экстренное отключение", - говорится в сообщении.

Эти отключения касаются Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки во время ремонта. Ремонт необходим для повышения надежности электроснабжения киевлян и жителей области.

"Ориентировочное время выполнения работ и отключения - до конца дня. Подчеркиваем - это экстренное отключение, поэтому происходит вне графика" - добавили в ДТЭК.

Напомним, что ранее киевлян предупредили о возможных временных отключениях света.

Также вчера появился график отключений света для Киева. В течение дня жители Киева могут находиться без света до 12 часов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
NEWS
У нас нет защиты: эксперт рассказал, что поможет против иранских ракет
У нас нет защиты: эксперт рассказал, что поможет против иранских ракет
DAILY
Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне