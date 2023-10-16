У Києві почали підключати до тепла житлові будинки

У Києві цього понеділка, 16 жовтня, почали підключати до тепла житлові будинки. Для повного запуску централізованого теплопостачання потрібно кілька днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
"Київ сьогодні, 16 жовтня, розпочинає підключення до тепла житлових будинків. ", - розповів міський голова.
Кличко звернув увагу, що вже з вівторка синоптики прогнозують стабільне зниження температури.
"А на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі, (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів", - сказав Кличко.
Так, він назвав рішення розпочати зараз опалювальний сезон "цілком виправданим".
"Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання", - пояснив мер столиці.
Також він додав, що всі відповідальні за старт та проходження опалювального сезону служби Києва "працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киянам необхідні сервіси".
Нагадаємо, у Києві ще 9 жовтня почали підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури - такі, як лікарні, школи та садки за заявками їхніх керівників.
Зазначимо, що раніше Кличко повідомляв про те, що опалювальний сезон у столиці опинився під загрозою зриву через заборгованість, яку держава досі не компенсувала.
Проте пізніше мер Києва зазначив, що столиця виконала всі заплановані роботи для початку опалювального сезону вчасно.
Більше про те, як регіони готуються до опалювального сезону 2023/2024 - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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