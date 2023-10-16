У Києві почали підключати до тепла житлові будинки

"Київ сьогодні, 16 жовтня, розпочинає підключення до тепла житлових будинків. ", - розповів міський голова.

Кличко звернув увагу, що вже з вівторка синоптики прогнозують стабільне зниження температури.

"А на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі, (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів", - сказав Кличко.

Так, він назвав рішення розпочати зараз опалювальний сезон "цілком виправданим".

"Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання", - пояснив мер столиці.

Також він додав, що всі відповідальні за старт та проходження опалювального сезону служби Києва "працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киянам необхідні сервіси".

Опалювальний сезон у Києві

Нагадаємо, у Києві ще 9 жовтня почали підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури - такі, як лікарні, школи та садки за заявками їхніх керівників.

Зазначимо, що раніше Кличко повідомляв про те, що опалювальний сезон у столиці опинився під загрозою зриву через заборгованість, яку держава досі не компенсувала.

Проте пізніше мер Києва зазначив, що столиця виконала всі заплановані роботи для початку опалювального сезону вчасно.