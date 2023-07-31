У Києві почалася сильна злива: затримується громадський транспорт

У Києві сьогодні, 31 липня, вдень почалася сильна злива. Через це затримується рух громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Київпастранс ".

Як зазначили в компанії, через зливу затримується рух тролейбусів № 4, 5, 7, 8, 17 Берестейським проспектом в результаті скупчення води.

При цьому телеканал "Київ" публікує відео, на яких можна побачити, що перехід на станції швидкісного трамвая "Політехнічна" заливає водою.

Водночас, в "Укргідрометцентрі" попередили мешканців Київської області, що найближчим часом там очікуються небезпечні метеорологічні явища.

"Найближчим часом, зі збереженням до кінця доби 31 липня гроза. Перший рівень небезпеки", - уточнюють там.

Прогноз на сьогодні

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що на всій території України, крім південно-східної, сьогодні, 31 липня, очікуються дощі, а в окремих місцях грози.

Також РБК-Україна зібрало інформацію про прогноз погоди в Україні на поточний тиждень.