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Дощі майже по усій території України, місцями грози: погода на сьогодні

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Понеділок 31 липня 2023 07:00
Дощі майже по усій території України, місцями грози: погода на сьогодні Фото: погода на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, крім південно-східної частини, очікуються дощі, місцями грози. У південній частині та східних областях температура повітря прогріватиметься до +30.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. В Україні, крім південно-східної частини, вночі місцями невеликі дощі, вдень помірні короткочасні дощі, окремі грози", - пише пресслужба.

Вітер, як пише пресслужба, очікується змінних напрямів, швидкість досягатиме від 3 до 8 м/c.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +14 до +16 вночі й від +22 до +25 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +15 до +18 вночі й від +24 до +26 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +17 до +20 вночі й від +24 до +29 вдень;
  • на сході коливатиметься від +15 до +20 вночі й від +25 до +29 вдень.

Дощі майже по усій території України, місцями грози: погода на сьогодні

Фото: прогноз погоди на 31 липня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ; вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +13 - +18, вдень +22 - +27, а в Києві - вночі +16 - +18, вдень +24 - +26.

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