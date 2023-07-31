ua en ru
Пн, 31 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве начался сильный ливень: задерживается общественный транспорт

Новина українською →
Киев, Понедельник 31 июля 2023 16:27
В Киеве начался сильный ливень: задерживается общественный транспорт Фото: в Киеве начался сильный ливень (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 31 июля, днем начался сильный ливень. Из-за этого задерживается движение общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Київпастранс".

Как отметили в компании, из-за ливня задерживается движение троллейбусов № 4, 5, 7, 8, 17 по Берестейскому проспекту по причине скопления воды.

При этом телеканал "Киев" публикует видео, на которых можно заметить, что переход на станции скоростного трамвая "Политехническая" заливает водой.

В то же время в "Укргидрометцентре" предупредили жителей Киевской области, что в ближайшее время там ожидаются опасные метеорологические явления.

"В ближайшие часы, с сохранением до конца суток 31 июля гроза. Первый уровень опасности", - уточняют там.

Прогноз на сегодня

Напомним, синоптики прогнозировали, что по всей территории Украины, кроме юго-восточной, сегодня, 31 июля, ожидаются дожди, а в отдельных местах грозы.

Также РБК-Украина собрало информацию о прогнозе погоды в Украине на текущую неделю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Погода
NEWS
В Кривом Роге число пострадавших уже достигло 53, - Вилкул
В Кривом Роге число пострадавших уже достигло 53, - Вилкул
DAILY
Между фронтом и тылом. Почему скандалы вернулись в политику во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между фронтом и тылом. Почему скандалы вернулись в политику во время войны