В Києві побили журналіста: поліція відкрила справу

В Печерському районі Києва було побито представника ЗМІ, який перевіряв інформацію про діяльність незаконного call-центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

За попередніми даними, представники медіа отримали інформацію про те, що в одному з офісних приміщень, ймовірно, діє незаконний call-центр.

Журналісти прибули за вказаною адресою, де під час спілкування з особами, що перебували в офісі, виник конфлікт. У результаті один із представників ЗМІ отримав тілесні ушкодження.

За фактом побиття журналіста розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345-1 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо журналіста.

Наразі поліцейські встановлюють всіх учасників та детальні обставини події.

Нагадаємо, восени 2022 року ми повідомляли, що українського журналіста Михайла Ткача збила машина на пішохідному переході. Він не вважає, що наїзд стався через його професійну діяльність, але є деякі дивні нюанси.

Крім того, ми повідомляли, що минулого року правоохоронці відкрили кримінальне провадження після виявлення публікації про перешкоджання журналістській діяльності.

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