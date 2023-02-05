У Києві планують створити електронний проїзний: коли він може з'явитися

Київ планує створити електронний проїзний квиток. Він може з'явитися вже цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника цифрової трансформації Києва Петра Оленича в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, електронна проїзна карта з'явиться у додатку "Київ Цифровий".

Наразі кияни можуть придбати у застосунку одноразовий квиток, але планується, що жителі столиці зможуть купити онлайн багаторазовий електронний проїзний.

"У цьому році у нас заплановано впровадження електронної картки, яка буде мультиінструментом і забезпечить використання смартфонів як проїзних квитків. Це можливо робити зараз за допомогою Google Pay банківською карткою для разових поїздок. У майбутньому буде вже цифрова трансформація, і ми відмовимося від пластика", - сказав Оленич.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на всіх автобусних маршрутах комунального транспорту у Києві можна оплатити проїзд банківською карткою.

Також тепер оплатити проїзд картою можна у Київській міській електричці.

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