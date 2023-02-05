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В Киеве планируют создать электронный проездной: когда он может появиться

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Киев, Воскресенье 05 февраля 2023 15:15
В Киеве планируют создать электронный проездной: когда он может появиться Фото: в Киеве планируют в этом году ввести электронную проездную карточку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Киев намерен создать электронный проездной билет. Он может появиться уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя цифровой трансформации Киева Петра Оленича в эфире телеканала "Киев".

По его словам, электронная проездная карта появится в приложении "Киев Цифровой".

Сейчас киевляне могут приобрести одноразовый билет в приложении, но планируется, что жители столицы смогут купить онлайн многоразовый электронный проездной.

"В этом году у нас запланировано внедрение электронной карты, которая будет мультиинструментом и обеспечит использование смартфонов в качестве проездных билетов. Это возможно делать сейчас с помощью Google Pay банковской картой для разовых поездок. В будущем будет уже цифровая трансформация, и мы откажемся от пластика", - сказал Оленич.

Напомним, ранее мы сообщали, что на всех автобусных маршрутах коммунального транспорта в Киеве можно оплатить проезд банковской картой.

Также теперь оплатить проезд картой можно в Киевской городской электричке.

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