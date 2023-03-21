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У Києві на Північному мосту частково обмежать рух транспорту

Фото: У Києві на Північному мості частково обмежать рух транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві найближчими днями частково обмежать рух транспорту Північним мостом. Зокрема, для проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"З 03:00 25 березня до 05:00 27 березня на Північному мосту частково обмежать рух транспорту. На Північному мосту виконають короткостроковий ремонт деформаційного шва", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що для того, щоб менше впливати на трафік, роботи триватимуть на вихідних і закінчаться до ранкової години пік понеділка.

Ремонтні роботи проводитимуться в напрямку лівого берега.

Нагадаємо, сьогодні мешканці Києва та області можуть чути звуки вибухів. У регіоні працюватимуть сапери.

Крім того, у Києві другий день поспіль фіксують погіршення якості повітря. Мешканцям радять утриматись від провітрювання приміщень.

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КиївОбмеження руху