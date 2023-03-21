ua ru
Вт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та області сьогодні можуть лунати вибухи

Новость на русском →
Київ, Вівторок 21 березня 2023 10:04
У Києві та області сьогодні можуть лунати вибухи Фото: у Київській області сьогодні працюватимуть сапери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 21 березня, жителі Києві та області можуть чути звуки вибухів. У регіоні працюватимуть сапери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"На Київщині знищують вибухонебезпечні предмети. У Вишгородському районі сьогодні, 21 березня, пройде ліквідація ВНП", - йдеться у повідомленні.

Жителів Києва та області попереджають про гучні вибухи та закликають зберігати спокій.

Нагадаємо, у Києві другий день поспіль фіксують погіршення якості повітря. Жителям радять утриматися від провітрювання приміщень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область Вибух
NEWS
Чи допомагає переведення годинників економити електроенергію: відповідь експерта
Чи допомагає переведення годинників економити електроенергію: відповідь експерта
DAILY
Батьки загинули у Маріуполі, діти – під Києвом. Історія військової, чию родину вбила Росія
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Батьки загинули у Маріуполі, діти – під Києвом. Історія військової, чию родину вбила Росія