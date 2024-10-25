У Києві після реновації відкрився оновлений безбар’єрний ЕКО МАРКЕТ

Українська ритейл-мережа ЕКО МАРКЕТ відкрила у Києві оновлений безбар’єрний магазин. Це вже третій магазин мережі в рамках проекту "Безбар’єрність".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Першим "безбар’єрним" магазином став маркет у м. Українка, вул. Юності, 6. Другим - безбар’єрний магазин у м.Буча, вул. Героїв Майдану, 12.
На початку жовтня відбулося відкриття третього оновленого магазину у м.Київ, вул. Радунська, 40.
У планах ЕКО МАРКЕТ провести реновацію ще 11 супермаркетів.
"Війна підняла на поверхню тему інклюзивності та безбар’єрності, яка відтепер стосується майже кожного з нас. Щобільше, до маломобільних груп населення також належать люди старшого віку, вагітні жінки, батьки маленьких дітей. Саме тому ЕКО МАРКЕТ вирішив створити проєкт "Безбар’єрність", мета якого - зробити наші магазини доступними кожному", - говорить Інна Мірошниченко, президент ЕКО МАРКЕТ.
У рамках проєкту “Безрбар’єрність” в оновленому столичному супермаркеті:
"ЕКО МАРКЕТ активно залучає до роботи маломобільні групи населення. Станом на сьогодні в нашій компанії працює понад 120 працівників з інвалідністю. Ці працівники на власному прикладі демонструють наскільки тема безбар’єрності важлива для нашого суспільства. Отож наша команда продовжує працювати у напрямку інклюзивності та не зупиняється на досягнутому. Попереду реновація ще 11 магазинів ЕКО МАРКЕТ", - додала Інна Мірошниченко.
Нагадаємо, ЕКО МАРКЕТ - всеукраїнська мережа супермаркетів, яка налічує 80 магазипо всій Україні. У вересні ритейл-мережа приєдналася до програми "Національний кешбек", завдяки якій українці можуть отримати компенсацію 10% вартості куплених ними товарів вітчизняного виробництва, частка яких в ЕКО МАРКЕТ складає 70%.
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