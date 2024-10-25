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У Києві після реновації відкрився оновлений безбар’єрний ЕКО МАРКЕТ

Фото: у Києві після реновації відкрився оновлений безбар’єрний ЕКО МАРКЕТ (прес-служба компанії)
Автор: Сергій Новіков

Українська ритейл-мережа ЕКО МАРКЕТ відкрила у Києві оновлений безбар’єрний магазин. Це вже третій магазин мережі в рамках проекту "Безбар’єрність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Першим "безбар’єрним" магазином  став маркет у м. Українка, вул. Юності, 6. Другим  - безбар’єрний магазин у м.Буча, вул. Героїв Майдану, 12.

На початку жовтня відбулося відкриття третього оновленого магазину у м.Київ, вул. Радунська, 40.

У планах ЕКО МАРКЕТ провести реновацію ще 11 супермаркетів. 

"Війна підняла на поверхню тему інклюзивності та безбар’єрності, яка відтепер стосується майже кожного з нас. Щобільше, до маломобільних груп населення також належать люди старшого віку, вагітні жінки, батьки маленьких дітей. Саме тому ЕКО МАРКЕТ вирішив створити проєкт "Безбар’єрність", мета якого - зробити наші магазини доступними кожному", - говорить Інна Мірошниченко, президент ЕКО МАРКЕТ. 

У рамках проєкту “Безрбар’єрність” в оновленому столичному супермаркеті: 

  • збільшена ширина проходів між товарними рядами до 1,3 м для того, щоб у магазині могли вільно пересуватися в тому числі люди на кріслах колісних та мами з візочками;
  • додані контрастні елементи інтер’єру, що виступають, аби їх можна було краще відрізнити. Такі зміни полегшують навігацію по магазину людям, які мають порушення зору;
  • термінали для оплати картками висунуті на 20 см вперед, щоб людям на кріслах колісних було зручно оплачувати покупки;
  • автоматичні двері виділені контрастними кольорами, щоб навіть за умов хмарності чи поганого освітлення їх було видно.

"ЕКО МАРКЕТ активно залучає до роботи маломобільні групи населення. Станом на сьогодні в нашій компанії працює понад 120 працівників з інвалідністю. Ці працівники на власному прикладі демонструють наскільки тема безбар’єрності важлива для нашого суспільства. Отож наша команда продовжує працювати у напрямку інклюзивності та не зупиняється на досягнутому. Попереду реновація ще 11 магазинів ЕКО МАРКЕТ", - додала Інна Мірошниченко.

Нагадаємо, ЕКО МАРКЕТ - всеукраїнська мережа супермаркетів, яка налічує 80 магазипо всій Україні. У вересні ритейл-мережа приєдналася до програми "Національний кешбек", завдяки якій українці можуть отримати компенсацію 10% вартості куплених ними товарів вітчизняного виробництва, частка яких в ЕКО МАРКЕТ складає 70%.

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КиївСупермаркети