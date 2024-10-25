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В Киеве после реновации открылся обновленный безбарьерный ЕКО МАРКЕТ

Фото: в Киеве после реновации открылся обновленный безбарьерный ЕКО МАРКЕТ  (пресс-служба компании)
Автор: Сергей Новиков

Украинская ритейл-сеть ЕКО МАРКЕТ открыла в Киеве обновленный безбарьерный магазин. Это уже третий магазин сети в рамках проекта "Безбарьерность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Первым "безбарьерным" магазином стал маркет в г. Украинка, ул. Юности, 6. Вторым - безбарьерный магазин в г. Буча, ул. Героев Майдана, 12.

В начале октября состоялось открытие третьего обновленного магазина в Киеве, ул. Радунская, 40.

В планах ЕКО МАРКЕТ провести реновацию еще 11 супермаркетов.

"Война подняла на поверхность тему инклюзивности и безбарьерности, которая теперь касается почти каждого из нас. Более того, к маломобильным группам населения также относятся люди постарше, беременные женщины, родители маленькие дети. Именно поэтому ЕКО МАРКЕТ решил создать проект "Безбарьерность", цель которого - сделать наши магазины доступными каждому", – говорит Инна Мирошниченко, президент ЕКО МАРКЕТ.

В рамках проекта "Безбарьерность" в обновленном столичном супермаркете:

  • увеличена ширина проходов между товарными рядами до 1,3 м для того, чтобы в магазине могли свободно передвигаться, в том числе, люди на колесных креслах и мамы с колясками;
  • добавлены выступающие контрастные элементы интерьера, чтобы их можно было лучше отличить. Такие изменения облегчают навигацию по магазину людям, имеющим нарушение зрения;
  • терминалы для оплаты картами выдвинуты на 20 см вперед, чтобы людям на колёсных креслах было удобно оплачивать покупки;
  • автоматические двери выделены контрастными цветами, чтобы даже в условиях облачности или плохого освещения их было видно.

"ЕКО МАРКЕТ активно вовлекает в работу маломобильные группы населения. По состоянию на сегодня в нашей компании работает более 120 работников с инвалидностью. Эти работники на собственном примере демонстрируют насколько тема безбарьерности важна для нашего общества. Поэтому наша команда продолжает работать в направлении инклюзивности и не останавливается на достигнутом. Впереди реновация еще 11 магазинов ЕКО МАРКЕТ", - добавила Инна Мирошниченко.

Напомним, ЕКО МАРКЕТ - всеукраинская сеть супермаркетов, насчитывающая 80 магазинов по всей Украине. В сентябре ритейл-сеть присоединилась к программе "Национальный Кэшбэк", благодаря которой украинцы могут получить компенсацию 10% стоимости купленных ими товаров отечественного производства, доля которых в ЕКО МАРКЕТ составляет 70%.

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