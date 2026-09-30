У Києві після нічної атаки РФ спалахнули пожежі у чотирьох районах, є загиблі

Росія вночі 30 вересня атакувала Київ балістичними ракетами та дронами. У чотирьох районах столиці виникли пожежі, загинули дві жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
За даними міської влади, наслідки російського обстрілу зафіксували у чотирьох районах Києва. Внаслідок атаки загинули дві жінки.
Ще чотири людини постраждали. Одного потерпілого госпіталізували, іншим надали необхідну допомогу.
У Подільському районі пошкоджені складські будівлі та приватні житлові будинки. В одному з будинків виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.
У Святошинському районі загорівся приватний одноповерховий житловий будинок, а також прилеглі до нього будинки. Пожежу ліквідували.
У Голосіївському районі зафіксували три осередки займання. Горіли бетонозмішувач, лазня та побутове приміщення. Рятувальники загасили всі пожежі.
У Солом'янському районі після падіння уламків БПЛА на відкритій території загорілася трава. Вогонь також вдалося оперативно ліквідувати.
Станом на 08:00 30 вересня рятувальники продовжували уточнювати наслідки нічної атаки на столицю.
Нагадуємо, що в ніч на 30 вересня Росія атакувала Україну ракетами та ударними безпілотниками.
Основним напрямком удару була Київська область. Загалом РФ застосувала 188 ударних БПЛА, а також балістичні та протикорабельні ракети.
Сили ППО знищили або придушили 160 повітряних цілей, однак влучання зафіксували на 18 локаціях.