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У Києві після нічної атаки РФ спалахнули пожежі у чотирьох районах, є загиблі

08:54 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: рятувальник ДСНС ліквідовує наслідки російського обстрілу (facebook.com/DSNSSUMY)

Росія вночі 30 вересня атакувала Київ балістичними ракетами та дронами. У чотирьох районах столиці виникли пожежі, загинули дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

За даними міської влади, наслідки російського обстрілу зафіксували у чотирьох районах Києва. Внаслідок атаки загинули дві жінки.

Ще чотири людини постраждали. Одного потерпілого госпіталізували, іншим надали необхідну допомогу.

Наслідки атаки Києва

У Подільському районі пошкоджені складські будівлі та приватні житлові будинки. В одному з будинків виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

У Святошинському районі загорівся приватний одноповерховий житловий будинок, а також прилеглі до нього будинки. Пожежу ліквідували.

У Голосіївському районі зафіксували три осередки займання. Горіли бетонозмішувач, лазня та побутове приміщення. Рятувальники загасили всі пожежі.

У Солом'янському районі після падіння уламків БПЛА на відкритій території загорілася трава. Вогонь також вдалося оперативно ліквідувати.

Станом на 08:00 30 вересня рятувальники продовжували уточнювати наслідки нічної атаки на столицю.

Нагадуємо, що в ніч на 30 вересня Росія атакувала Україну ракетами та ударними безпілотниками.

Основним напрямком удару була Київська область. Загалом РФ застосувала 188 ударних БПЛА, а також балістичні та протикорабельні ракети.

Сили ППО знищили або придушили 160 повітряних цілей, однак влучання зафіксували на 18 локаціях.

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