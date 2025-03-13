В Києві підліток заліз на вагон електрички та отримав важкі опіки

Як повідомлялося, нещодавно в Одесі двоє хлопців піднялися на нерухомий електропоїзд, де їх вразило струмом. Внаслідок інциденту один із них загинув.

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