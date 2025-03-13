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В Киеве подросток залез на вагон электрички и получил тяжелые ожоги

Фото: в Киеве подросток залез на вагон электрички и получил тяжелые ожоги (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования подростка на станции "Киев-Волынский". Он получил тяжелые ожоги на крыше электрички.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

По предварительной информации, несовершеннолетний вылез на вагон электрички в Киеве и его поразило электрическим током.

"Парня с тяжелыми ожогами врачи госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте работают следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и ювенальные полицейские. Обстоятельства происшествия выясняются.

 

Как сообщалось, недавно в Одессе двое парней поднялись на неподвижный электропоезд, где их поразило током. В результате инцидента один из них погиб.

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